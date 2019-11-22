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22.11.19 12:33

Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного отдела мониторинга и зонального контроля Волынского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины во время получения им $3 тыс. неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Правоохранитель требовал и получил от гражданина, который работает фрилансером в сфере IT, неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США. За деньги милиционер обещал не сообщать в подразделения полиции по борьбе с киберпреступностью о якобы противоправной деятельности потерпевшего, которая заключалась в распространении вирусных программ", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

Действия оперуполномоченного квалифицируются по ч. 3 ст. 368 УКУ.

В случае доказательства вины полицейскому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 01
Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 02
Правоохранитель вымогал $3 тыс. у программиста, который якобы распространял вирусные программы, - ГБР 03

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