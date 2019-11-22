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22.11.19 12:42

СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном. ФОТО

Современный способ перемещения "товара" за границу решили опробовать наркодельцы из Кривого Рога.

Об этом сообщает прес-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, пакеты с каннабисом контрабандисты на собственном автомобиле доставляли в один из приграничных районов Сумщины. Вблизи государственной границы "товар" фасовали и переправляли с помощью беспилотника заказчикам в Россию.

"СБУ задержала двух торговцев во время очередного "воздушного сообщения": в рейс должны были отправить 5 килограммов марихуаны", - сообщили  в спецслужбе.

За авиаконтрабанду дельцам грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества.

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СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном 01
СБУ задержала двух криворожан, которые пытались отправить 5 кг каннабиса в РФ дроном 02

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