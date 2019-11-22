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22.11.19 13:57

Делегация ВСУ во главе с замначальника Генштаба Наевым посетила Стратегическое командование НАТО по операциям. ФОТО

В период с 19 по 22 ноября состоялся визит делегации Вооруженных Сил Украины во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым в Стратегическое командование НАТО по операциям, г. Монс (Королевство Бельгия).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам встреч украинская делегация получила развернутую информацию о задачах и ответственность штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций.

Делегация ВСУ во главе с замначальника Генштаба Наевым посетила Стратегическое командование НАТО по операциям 01
Фото: пресс-слуба Минобороны

Среди прочего, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины проинформировал представителей Стратегического командования НАТО по операциям о состоянии трансформации системы управления ВС Украины, политике безопасности и оперативной обстановке вокруг Украины, ситуации в районе проведения операции объединенных сил, в том числе, на участках разведения сил и средств.

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Во время встречи генерал-лейтенанта Сергея Наев с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (Германия), стороны обсудили намерения относительно будущих профессиональных отношений.

Напомним, разведение сил и средств уже произошло на трех участках - №1 в районе пгт Станица Луганская, №2 в районе Золотого Луганской области, №3 в районе Петровского.

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