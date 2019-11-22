Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что девочка уже десять лет борется со страшной болезнью - опухолью головного мозга. Первые две операции проходили в Украине. Но после очередного рецидива на дальнейшее лечение согласились только корейские врачи.

Отец Насти - бывший военный музыкант. Поэтому, таким образом его коллеги реши помочь его семье. Усилиями винничан удалось собрать столь необходимые семье дополнительные средства на лечение.

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"Очень благодарен всем, кто приобщился к этому делу. Как своим коллегам, которые не отвернулись и поддержали в трудный момент, так и тем, кто не пожалел времени и денег для спасения моей дочери", - поблагодарил присутствующих Сергей Педоренко.

Традиционно "Наш день" выступил лишь с авторскими песнями, но на этот раз в сопровождении всего музыкального центра. Поэтому наряду со сбором средств прошла и своеобразная презентация группы. Состав группы - 6 человек, репертуар - только собственные песни, без каверов и ремиксов. Автор большинства из них Николай Качур, выступающий на соло-гитаре. Тематика произведений абсолютно разноплановая: это и песни о российско-украинской войне, и о Воздушных Силах, и о семье и любви.









Фото: пресс-служба Минобороны