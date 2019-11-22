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22.11.19 14:55

Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки. ФОТОрепортаж

Центр военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВС Украины совместно с военной группой "Наш день" провел благотворительный концерт для сбора средств на лечение 14-летней Анастасии Педоренко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что девочка уже десять лет борется со страшной болезнью - опухолью головного мозга. Первые две операции проходили в Украине. Но после очередного рецидива на дальнейшее лечение согласились только корейские врачи.

Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 01

Отец Насти - бывший военный музыкант. Поэтому, таким образом его коллеги реши помочь его семье. Усилиями винничан удалось собрать столь необходимые семье дополнительные средства на лечение.

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"Очень благодарен всем, кто приобщился к этому делу. Как своим коллегам, которые не отвернулись и поддержали в трудный момент, так и тем, кто не пожалел времени и денег для спасения моей дочери", - поблагодарил присутствующих Сергей Педоренко.

Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 02

Традиционно "Наш день" выступил лишь с авторскими песнями, но на этот раз в сопровождении всего музыкального центра. Поэтому наряду со сбором средств прошла и своеобразная презентация группы. Состав группы - 6 человек, репертуар - только собственные песни, без каверов и ремиксов. Автор большинства из них Николай Качур, выступающий на соло-гитаре. Тематика произведений абсолютно разноплановая: это и песни о российско-украинской войне, и о Воздушных Силах, и о семье и любви.

Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 03
Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 04
Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 05
Винницкие военные музыканты помогли собрать деньги на лечение онкобольной девочки 06
Фото: пресс-служба Минобороны

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