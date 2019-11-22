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22.11.19 16:10

ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины следователи СБУ разоблачили финансовую сделку при реконструкции причала №7 Одесского морского порта, во время которой государству причинен ущерб на сумму свыше 54 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, должностные лица государственного предприятия, вероятно по предварительному сговору с другими лицами, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности 54 млн грн за выполнение определенных видов работ. Впоследствии, путем заключения ряда фиктивных договоров, указанные средства были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, а в дальнейшем распределены между участниками преступной схемы. В то же время, работы по реконструкции причала №7 Одесского морского порта фактически не проведены.

В настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуроров Генеральной прокуратуры при оперативном сопровождении работников СБУ проводят ряд обысков в Одессе, в том числе на территории Одесского морского порта и Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершения преступления, привлечения виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков.

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ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 01
ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 02
ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 03
ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 04
ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 05
ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и одесском филиале АМПУ 06

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