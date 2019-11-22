Чиновники Одесской мэрии присвоили около 100 млн грн, создав искусственную кредитную задолженность, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 млн гривен при погашении кредитной задолженности коммерческом банке.

Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100млн гривен, обратились в мэрию с требованием ее погашения.

Решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Затем бюджетные деньги были присвоены участниками сделки.

Правоохранители проводят следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, для выявления вещественных доказательств.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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