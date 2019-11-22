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22.11.19 19:29

Актив партии "Слуга народа", записи Трубы, "диковинка" для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

В Очакове

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретил украинские корабли в Очакове. ВИДЕО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Трубу прорвало...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трубы и Богдана о деле Порошенко: "Андрій Йосипович, я тобі обіцяю - все зроблю. У мене 25 слідчих, бл#дь,.. але ця справа - пріоритет". АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Можно было бы добывать электричество?

Шутки шоу "Квартал 95" об избиении майдановцев "Беркутом": "А если всех митингующих одеть в шерстяную одежду, а беркутовцам раздать эбонитовые палочки, мы сможем добывать электричество?"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Актив партии

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Возмутительно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повылезало мурло", Зеленский может одуматься до марта 2020 года, - Гриценко о скандалах в "Слуге народа"

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Точно!

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Своих разбойников хватает...

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Диковинка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Договорняков больше нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Срочное совещание

Актив партии Слуга народа, записи Трубы, диковинка для российских вояк. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

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