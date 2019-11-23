Остров Бирючий из-за шторма отрезало от суши, пришлось эвакуировать 11 человек. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям и своевременно принятым мерам спасатели доставили на сушу 11 человек. Медицинская помощь эвакуированным не понадобилась. Органами местной власти организована их перевозка на автовокзал Кирилловки", - сообщили спасатели.

Сейчас сообщений о необходимости оказания помощи связанной с непогодой от жителей пгт Кирилловка не поступало.

В ГСЧС отмечают, что инженерная техника и личный состав находятся на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения.

Также на Цензор.НЕТ: В Бердянске штормовой ветер оборвал линию электропередачи: часть города без света

С 20 по 22 ноября на Азовском побережье бурлит непогода. Порывы ветра достигают 28 м/с. На Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области затопило около 40 баз отдыха.

Остров Бирючий остался отрезан от суши, песчаная дорога покрыта водой.







