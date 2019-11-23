Разбившимся в Киеве "Порше" управляла пьяная 19-летняя соучредитель шахты. ФОТО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что когда водитель спускалась вниз по Старонаводницкой, она не смогла удержать машину, так как это был не просто Porsche Macan, а более мощная версия R4. Впоследствии алкотестер показал в ее крови 1,43 промилле.

Также известно, что на место ДТП прибыли друзья пьяной компании и попытались откупиться за 100 долларов от владельца "Лады", которую задел "Порше".

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться 100$ от владельца "Лады". Зря старались. Мы знаем и всем расскажем, потому что не все в этом мире решают грязные бабки", - говорится в сообщении.

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По данным "Киева Оперативного", за рулем автомобиля находилась Владислава Евтягина, 2000 года рождения, которая является соучредителем ООО "Шахта Петровская".





