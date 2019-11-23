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23.11.19 12:08

Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о "еде" в Голодомор. ФОТО

Команда Музея Голодомора ко Дню памяти жертв трагедии создала социальную рекламу, которая рассказывает, чем спасались украинцы во время Великого Голода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщила пресс-служба музея.

"То, что изображено на плакатах, трудно назвать едой. Чтобы выжить, люди употребляли в пищу кожаные ремни и сапоги, юшку из листьев деревьев и подорожников, коржики из опилок, толченые желуди", - отмечают организаторы.

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В частности, цитируются слова Александра Фоменко, который в возрасте 11 лет пережил Голодомор: "Весной 1933 мы с отцом и братом часто ходили в поле ловить мышей и сусликов. Мясо пойманных животных съедали, а шкурки мама сдавала и могла получить за них немного пшена или муки".

Тематические плакаты размещены на станциях метро "Крещатик", "Печерская", "Дорогожичи", "Дворец спорта", а также на ситилайтах в Печерском, Шевченковском, Подольском районах Киева. Они будут демонстрироваться до конца ноября.

Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 01
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 02
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 03
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 04
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 05
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 06
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 07
Юшка из листьев и оладьи из тырсы: в столичном метро расскажут о еде в Голодомор 08

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День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

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