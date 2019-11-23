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23.11.19 14:16

Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Близкие, друзья, побратимы и просто неравнодушные киевляне пришли сегодня на Майдан в Киеве, чтобы проводить в последний путь ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (Хана), который скончался в госпитале от побоев, нанесенных в результате ссоры с пасынком.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с Пановым состоялось возле Стеллы Независимости в центре Киева, после чего гроб с его телом забрали, чтобы придать земле на Берковецком кладбище.

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Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 01Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 02
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 03
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 04Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 05
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 06
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 07
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 08Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 09
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 10
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 11
Киев простился с ветераном АТО Игорем Пановым (Ханом), избитым до смерти своим пасынком 12

Фото/видео - Олег Богачук

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11 ноября волонтер Татьяна Руденька сообщила, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, воина 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги были в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 г.р. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт, после чего тот приехал к ней. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

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