Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера Delfi под Одессой превышает норму в 157 раз. ФОТО

Об этом написал в Фейсбуке и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - сообщил он.

По словам Фирсова, сейчас на месте событий работают эксперты Госэкоинспекции, они проводят мониторинг загрязения.

"К сожалению, пока из-за шторма сделать можно немногое - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - добавил Фирсов.

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Кроме того, появилась новая информация о самом судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн.

"Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", - добавил Фирсов.

Как сообщалось, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи". Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

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