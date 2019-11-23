В Донецкой области правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через линию разграничения крупной партии сигарет. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.
В частности, на КПВВ "Новотроицкий" прибыл автомобиль Mercedes-benz Sprinter, который двигался из оккупированного Донецка на подконтрольную территорию Украины.
Во время углубленной проверки автомобиля были обнаружены тайники, полностью заполненные блоками сигарет Marlboro.
В результате мероприятий из тайника изъяты 9510 пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины. Стоимость изъятых сигарет предварительно оценена в полмиллиона гривен.
Продолжается проверка и выясняются обстоятельства совершения правонарушения для принятия законного решения.