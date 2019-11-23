Минфин подтверждает достижение значительного прогресса в переговорах с МВФ, - Маркарова. ДОКУМЕНТ

Об этом написала у себя в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласования очень многих параметров будущей программы.
Те, кто регулярно читает заявления, заметили, что в ней нет фразы после "но". Измены нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - написала она.
Напомним, Миссия МВФ работала в Киеве с 14 по 22 ноября.
15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.
Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.