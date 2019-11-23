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23.11.19 23:50

Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира. ФОТОрепортаж

Украинские фехтовальщики результативно начали олимпийский сезон на этапах Кубка мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

"Сразу два представителя Украины взошли на пьедестал почета первого в олимпийском сезоне крупного турнира в мужской шпаге. Для Игоря Рейзлина это первая в карьере победа в Кубке мира, для Романа Свичкаря - первая личная награда (бронза)", - говорится в публикации. Отмечается, что турнир проходил в Берне.

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Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 01
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 02
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 03
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 04
Фото: facebook.com/olympicua

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Также в НОК уведомили, что украинская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 05
Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира 06
Фото: facebook.com/olympicua

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