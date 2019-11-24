Бронежилеты "Корсар" соответствуют указанным в договоре техусловиям, - участник независимой экспертизы Костенко. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил ветеран войны на Донбассе, "киборг" Роман Костенко, который вошел в специальную комиссию Минобороны по проверке качества бронежилетов "Корсар".

Так, согласно договору между Минобороны и компанией "ТЕМП-3000", бронежилеты должны сохранять защитные свойства, если их используют при температурах от -40 градусов до +60 градусов и в случае атмосферных осадков.

"Комиссия провела исследование при нормальных условиях, при -40 градусах и при 40 градусах тепла, а также в условиях "дождевания". Во всех случаях образцы сохранили защитные свойства и не состоялось пробивание защитного слоя", - отметил Костенко.

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Также комиссия приняла решение провести дополнительное исследование в условиях, непредусмотренных техническими характеристиками, а именно после часового замачивания бронежилетов.

"Было осуществлено испытание бронежилетов как с бронепластинами (пулями калибров 5,45 и 7,62 мм), так и без них (с мягким кевларовым пакетом пулей калибра 9 мм из пистолета Макарова). В первом случае бронежилеты сохранили уровень стойкости 4, однако оказалось, что после замачивания кевларовый пакет бронежилета "Корсар" теряет защитные свойства. Это свидетельствует о том, что действующие технические условия по указанным бронежилетам являются несовершенными и требуют доработки", - отметил Костенко.

По его словам, испытания показали, что все требования, которые могли проверить сотрудники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил, соответствуют техническим условиям, прописанным в договоре.



















Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

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В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.