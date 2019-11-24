Украина фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки в киберпространстве, - Загороднюк. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об это он заявил на ежегодном Международном форуме по безопасности в Галифаксе.

Отмечается, что в рамках мероприятия министр провел ряд двусторонних встреч.

Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Загороднюк отметил, что сейчас Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее… Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не станем действовать быстрее чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - подчеркнул Загороднюк.

По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену".

В качестве примера Андрей Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

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