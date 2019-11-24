Порошенко в Канаде: Украина нуждается не столько в деньгах, сколько в международной поддержке в борьбе против агрессии РФ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины, глава фракции "Евросолидарность" Петро Порошенко во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе (Канада).

Порошенко вспомнил февраль 2014, когда началась оккупация Крыма и никто не мог поверить, что государство-член Совета безопасности ООН совершит такое беспрецедентное преступление.

По его словам, оккупация Крыма в 2014 году стала для всех шоком.

"Это началось 20 февраля. Я был в Симферополе 27 числа как член украинского парламента. Я пытался остановить это. Мы не могли представить, что может быть какой-то военный конфликт. Поэтому мы старались работать с людьми в Крыму, чтобы защитить их и защитить суверенитет Украины от российской юридической аннексии. Но это была четкая задача Путина - забрать Крым. И мир не понимал, что происходило там, потому что никто не мог этого даже представить", - рассказал Порошенко.

Он также рассказал о том, как на Донбассе летом 2014 года появились регулярные российские войска.

"Там были сотни российских солдат, которых мы ловили на украинской территории. И это был просто ужас. Путин говорил, что там нет русских солдат. Но мы показывали, просто тыкали в лицо документы, которые доказывали, что это регулярный солдат российской армии. "Но они там просто в отпуске" - говорили русские. Нет, они там не отдыхают. Есть видео, где они рассказывают что у них есть приказ атаковать Украину. Они совсем там не отдыхают. И они не просто где-то заблудились. Они специально были отправлены на территорию Украины. И такой стиль поддерживается Россией", - подчеркнул Порошенко.

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Порошенко поблагодарил международных партнеров - в частности США, Канаду и страны Европейского Союза за то, что они ввели санкции против страны-агрессора. Он подчеркнул, что, к сожалению, Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на второй ядерный потенциал Украина получила гарантии безопасности и территориальной целостности, не удержал Россию от агрессии. А это значит, что Путину нельзя доверять.

"Две недели назад я был на линии фронта, беседовал с военными, с людьми. И они говорят: господин президент, это очень важно - не позвольте Путину оставить Украину наедине против России", - отметил Порошенко.

По словам пятого президента, Украина сегодня нуждается не столько в деньгах и поддержке реформ, хотя это также очень важно, Украина нуждается в международной поддержке.

"Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной. Это самое важное", - заявил Порошенко.

Он обратил внимание на то, что Путин активно применяет в международной политике гибридные методы и пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США.

"Разве Украина в этом заинтересована? Нет. США - точно нет. Только один человек в этом заинтересован. Который сидит в России, который сидит в Кремле и который сейчас наслаждается тем, что он так успешно переключил все внимание от российской агрессии. ... Мы не только остановили Россию - огромную страну, вторую по силе армию в мире. Мы остановили проект "Новороссия", "Малороссия" от того, чтобы разделить Украину на части. Ведь Путин думал, что его будут с хлебом солью встречать. Но этого не происходит. И сейчас он использует инструменты гибридной войны, переключает всемирное внимание от этого", - убежден Порошенко.

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