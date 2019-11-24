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24.11.19 20:08

Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Военнослужащий с супругой увидел, как мужчина тащит за автомобилем собаку. Они сразу же догнали машину и начали спасать животное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко вручили военнослужащему и его жене благодарность и ценные подарки - часы.

"Спасибо вам за человечность и милосердие. Я думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость", - с такими словами обратился к супругам глава Нацполиции.

Напомним, ранее в Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой - мужчина привязал животное к буксировочному тросу и волочил за автомобилем.

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Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 01
Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 02
Военного, спасшего собаку, которую привязали к автомобилю и тянули по дороге на Хмельнитчине, наградили, - Нацполиция 03

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