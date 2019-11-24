Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
24.11.19 23:03

Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора. ФОТОрепортаж

В Стамбуле с участием Вселенского Патриарха Варфоломея отслужили божественную литургию и панихиду по жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы отмечаем 86-ю годовщину Голодомора и чтим память жертв этого геноцида сталинского режима против украинского народа. Бесчисленное количество украинских мирных жителей: детей, мужчин и женщин - страдали от голода и боролись за свою национальную идентичность, язык и культуру", - сказал Вселенский Патриарх.

Он отметил, что зло и в настоящее время осуществляет свое разрушительное воздействие на мир, но нашей обязанностью является борьба для победы добра.

"Вселенский Патриархат решил предоставить автокефалию народу Божьему Украины, чтобы он мог организовать свою жизнь в соответствии с основами святых канонов церкви и ее традиций, чтобы имел уважение к Матери Церкви и был в коммуникации с другими православными церквями", - отметил Варфоломей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Никогда не сможем забыть и простить", - Зеленский о Голодоморе. ФОТОрепортаж

Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 01
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 02
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 03
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 04
Вселенский Патриарх Варфоломей провел панихиду по жертвам Голодомора 05

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100