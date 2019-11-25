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25.11.19 07:43

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе. ФОТОрепортаж

Около десяти тысяч человек вышли на улицы бельгийской столицы Брюсселя в воскресенье, 24 ноября, с призывом прекратить насилие над женщинами в семьях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Протестующие почтили память женщин, которые погибли от рук партнеров. Они собрались у Дворца справедливости, где разместили женская обувь красного цвета как символ жертв убийств.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 01

Митингующие держали плакаты с надписями "Хватит этого" и "Больше ни одной жизни". Они также включили сигнализацию и кричали в знак протеста против замалчивания проблемы насилия против женщин. Также были упомянуты имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 02

"Бельгия - это очень сложная страна со многими уровнями власти: федеральным, региональным и коммунальным, и все эти уровни власти мало что делают для борьбы с насилием над женщинами", - заявила одна из организаторов акции Селин Кудрон.

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Согласно данным бельгийской организации по борьбе с насилием над женщинами Mirabal, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, в соотношении с численностью населения намного выше уровнем, чем в других европейских странах.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 03

Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем ​​борьбы с насилием против женщин, который отмечается 25 ноября.

Многотысячный митинг против насилия над женщинами прошел в Брюсселе 04

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