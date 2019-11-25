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25.11.19 08:59

Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция. ФОТО

На Полтавщине в результате дорожно-транспортного происшествия после столкновения загорелся автомобиль, его водитель погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Кременчуга.

"Ужасное ДТП произошло вблизи села Бутенко. Вчера, около 20 часов, водитель автомобиля Toyota LiteAce не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Toyota LiteAce. Водитель погиб и сгорел вместе с автомобилем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что другие участники ДТП доставлены в больницу.

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Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция 01
Водитель сгорел вместе с автомобилем в результате ДТП на Полтавщине, - патрульная полиция 02

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