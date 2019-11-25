ДТП с Кулебой: С начала года на этом перекрестке было более 50 ДТП. Местные жители протестовали, но власти проигнорировали. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Алексей Павловский, передает Цензор.НЕТ.

"Анализ и причины ДТП с Николаем Кулебой и микроавтобусом. Я не поленился и поехал на этот перекресток в киевской области ПГД Чабаны, что по Одесской трассе, для того, что бы посмотреть возможные причины этого происшествия. Так вот: Николай подъезжал к перекрёстку в крайнем правом ряду, в его полосе висит зелёная стрелка поворота на право. Горел красный сигнал светофора. Далее он перестроился через сплошную линию в крайний левый (там всего два ряда) для того, что бы не задерживать автомобили, которые смогут поехать на стрелку. На основной дороге (трассе Киев - Одесса) в сторону Киева загорелся красный сигнал светофора, для того, что бы дать возможность повернуть на лево или развернутся автомобилям которые едут в сторону Одессы. Светофор, которые даёт право совершить поворот или развернутся в зелёном свете горит до 5 секунд, что физически не даёт возможность завершить маневр даже двум автомобилям. В той же стороне (Киев - Одесса) в это время горит зелёный сигнал светофора для тех рядов, которые едут прямо или поворачивают на право. В этот момент, когда загорелся красный сигнал для тех, кто едет в сторону Киева, Николай вероятно подумав, что соответственно загорелся и красный для тех, кто едет в сторону Одессы. В момент движения, он свой светофор не видел, проехав стоп линию и светофор, который разрешает ему движения остался в не поле его зрения. Далее он поехав на запрещённый сигнал светофора чем и спровоцировал серьезное ДТП, где по предварительной информации четверо людей госпитализировали", - рассказал он.

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"Очевидцы и местные жители утверждают, что на этом перекрестке, чуть ли не каждый день случаются дорожно-транспортные происшествия. И местные власти, для удобства жителей новостроек не хотят его убрать. Местные и активисты даже устраивали акции протеста касательно этого светофора. Безрезультатно. На этом участке дороги, с начала 2019 года было более 50-ти дорожно-транспортных происшествий", - резюмировал Павловский.

Напомним, ранее стало известно, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.



