Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2"", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.
Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.