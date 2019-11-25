Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2"", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

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Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.





Фото: пресс-служба Минобороны