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25.11.19 09:22

Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ. ФОТО

Соединенные Штаты Америки будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"В том числе, речь идет о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2"", - сказано в сообщении.

Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ 01

Вместе с тем, Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Канады выступает за поддержку Украины, - Загороднюк

Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ 02
Сенаторы США Кейн и Кинг заверили Загороднюка в поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам со стороны РФ 03
Фото: пресс-служба Минобороны

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