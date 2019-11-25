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25.11.19 11:22

На парковке одного из домов Харькова взорвался автомобиль. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня около 10:30 на улице Чайковского при посадке в автомобиль сработало взрывное устройство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео Новости Харькова

"Все произошло на парковке одного из домов по улице Чайковского. Пострадали также рядом стоящие машины", - сообщает сообщество Типичное ХТЗ в совем телеграм-канале.

На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС, взрывотехническая Служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

На парковке одного из домов Харькова взорвался автомобиль 01

Также в соцсетях сообщают, что взрыв погремел возле дома, где проживает председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов.

В полиции обещают предоставить информацию о происшествии позже.

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