Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщила волонтер киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

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"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.

Юсупова напомнила, что в этом месяце благодаря поддержке неравнодушных граждан оплатила два ВАК аппарата для ран (140 тыс. грн) и сообщила, что сегодня выкупает ещё один ВАК (70 тыс).

"Кто ещё не знает, мы находимся в центральном госпитале в отделении травматологии в столовой с обеда. Госпитальная 18, метро Печерск... Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила волонтер.

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