Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
25.11.19 15:06

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киев прибыл новый борт с ранеными воинами, которые в частности нуждаются в переливании крови и обезболивающих препаратах.

Об этом сообщила волонтер киевского военного госпиталя Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, нескольких сразу забрали в реанимацию. Сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя, Госпитальная 18, понедельник-четверг с 9 до 12. У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а также вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорт костюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - написала она.

Юсупова напомнила, что в этом месяце благодаря поддержке неравнодушных граждан оплатила два ВАК аппарата для ран (140 тыс. грн) и сообщила, что сегодня выкупает ещё один ВАК (70 тыс).

"Кто ещё не знает, мы находимся в центральном госпитале в отделении травматологии в столовой с обеда. Госпитальная 18, метро Печерск... Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 Приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила волонтер.

Смотрите также: Волонтер Юсупова собирает деньги на расходники к аппаратам для откачки гноя: У нас 4 тяжелых бойца, но без повязок ВАКи не работают. ФОТО

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 01
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 02
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 03
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 04
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 05

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит киевлян сдавать кровь для тяжелораненых бойцов: "В Киев прибыл новый борт". ФОТО

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 06
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 07
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 08
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 09
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 10
Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 11

Волонтер Юсупова сообщает о новом борте с ранеными: Нужна кровь, обезболивающее, вода и продукты 12

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100