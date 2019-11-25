На выходе со станции метро "Контрактовая площадь" в столице произошла поножовщина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

У выхода со станции метро "Контрактовая площадь" работники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а затем один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что он ранил ножом мужчину. Для документирования преступления на место вызвали следственно-оперативную группу, а также бригаду скорой помощи.

Полицейским пострадавший сообщил, что у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо. С колото-резаным ранением мужчину доставили в больницу. С места происшествия криминалисты изъяли нож, который направлен на экспертное исследование.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, который ранее проблем с законом не имел. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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