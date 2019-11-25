Налоговой милицией в Хмельницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 млн. грн.. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

Заказчики конвертации перечисляли на счета подконтрольных злоумышленникам ФЛП средства якобы за полученные от них услуги и поставленные товары. Эти средства фигуранты снимали наличными и передавали клиентам за определенный процент от проконвертированной суммы, который служил им в качестве вознаграждения за незаконные услуги.

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было обналичено более 200 млн. грн.

По результатам проведенных обысков, из незаконного оборота изъято почти 600 тыс. грн. неучтенной наличности, копии доверенностей, выданных подставными лицами, копии паспортов и идентификационных кодов, оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов и черновые записи по реализации ТМЦ.

Продолжается следствие".