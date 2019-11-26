Ночью на закрытой стоянке сожгли машину семьи и. о. начальника Одесской таможни Резника. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ связался с Резником и получил комментарий:

"Машина была на закрытой и охраняемой стоянке Одесской таможни под наблюдением. К сожалению, охранники, видимо, заснули. Машину сожгли, конечно, дерзко, идет следствие, видеозапись есть. Трудно сейчас представить, кому именно выгодно это преступление - сейчас каждый день мы останавливаем контейнеры, где с таможней пытаются договориться о занижении стоимости. Буквально вчера остановили большой груз дорогостоящей техники производства Apple, стоимостью порядка 300 тысяч долларов, который хотели ввезти без необходимых платежей. Но "договорняков" не будет"".

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Отметим, это уже второй поджег машины сотрудника Одесской таможни. 26 октября на стоянке Одесской таможни была сожжена машина начальника таможенного поста Вячеслава Харченко, который также связал это с действиями одного из крупнейших одесских операторов-импортеров.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на своей странице в сети Facebook обратился к Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Нацполиции с просьбой обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления.

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