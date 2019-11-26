Днепр подготовил 134 единицы спецтехники для уборки снега. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сейчас утверждены маршруты для 546 объектов, в частности, проезды к 40 лечебным учреждениям города. Общая площадь охваченной территории - более 11,4 млн кв.м.

"Уже сегодня готовы приступить к работе 134 единицы коммунальной спецтехники. 77 из них - комбинированные, оборудованные устройствами для отвала снега и посыпки поверхности противогололедной смесью. Также - 23 снегоочистителя, 19 погрузчиков и другая спецтехника, которая полностью переоборудована для работы зимой. Если понадобится больше сил, установить на машинах дополнительное оборудование можно за 2,5 часа", - рассказала начальница отдела департамента благоустройства Днепровского городского совета Светлана Литвинова.

Отметим, что Днепр - один из первых украинских городов, где для очистки и посыпки тротуаров стали использовать многофункциональные коммунальные машины, которые способны проехать по узким дорогам. К работе уже готовы восемь "Karcher MC 50", две "Svingo-200" и четыре "Iveco". Летом они моют и чистят улицы, а зимой их переоборудуют под солеразбрасыватели с отвалами для снега.

"Эта машина, например, может проехать там, где не проедет большая техника. Летом подметает и пылесосит улицы, а зимой способна убрать достаточно большие сугробы и сразу посыпать расчищенные участки солевой смесью", - рассказал об особенностях работы машины" Svingo-200 "водитель Вадим Ковальчук.

Рапорассеиватель "FordCargo 3542 КДМ" - уникальный для Украины. По словам водителя этой машины, за 4 часа работы она способна обработать, например, всю улицу Рабочую, ведь большой 9-кубовый бак это позволяет.

"Эти машины уникальны: они не только расчищают дороги и посыпают их смесью из бункеров, но и могут поливать рапой из специальных баков. Такая техника очень мощная, надежная и работает при морозе до 40 градусов. К тому же мягкая в управлении, теплая", - говорит водитель Владимир Савченко.

Спецтехника готова выйти на улицы когда угодно: коммунальщики постоянно отслеживают метеопрогнозы. Кроме этого, для посыпок в Днепре заготовлены 30 тыс. тонн противогололедных материалов (соль, отсев, песок), которые постоянно докупаются.

Чтобы обеспечить максимально возможный в сложных погодных условиях уровень безопасности движения, коммунальщики заранее продумали очередность обработки дорог с учетом их важности и загруженности. В первую очередь будут расчищать особо опасные участки (мосты, путепроводы, подъемы и спуски дорог): Южный мост, Центральный мост, Амурский мост, Кайдакский мост, Усть-Самарский мост, Самарский мост, путепровод Киевский и другие; улицы: Космическая, Яснополянская, Михаила Грушевского, Рабочая; проспекты: Дмитрия Яворницкого, Александра Поля, Слобожанский, Ивана Мазепы и другие. За каждым из объектов уже закреплено достаточное количество спецтехники для качественной расчистки снега и эффективной борьбы с гололедом.

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