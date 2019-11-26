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26.11.19 10:39

Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном. ФОТОрепортаж

В городе Ривне неизвестные злоумышленники украли голову у памятника на могиле советского наемника, пособника большевиков Олеко Дундича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"24 ноября после обнародования информации о поврежденном в центральном парке Ривного бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая, - говорится в сообщении.

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Полицейские проводят следственные действия и устанавливают время совершенного преступления и причастных к нему лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном 01
Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном 02
Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном 03
Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном 04

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