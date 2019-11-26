Неизвестные обезглавили памятник на могиле пособника большевиков Дундича в Ривном. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"24 ноября после обнародования информации о поврежденном в центральном парке Ривного бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая, - говорится в сообщении.

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Полицейские проводят следственные действия и устанавливают время совершенного преступления и причастных к нему лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 3400 гривен, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.







