С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

"Как уже сообщалось, сегодня утром, 26 ноября, российские наемники совершили обстрел со своих позиций в районе Петровского из АГС по нашим позициям вблизи н.п.Старогнатовка. Но таких обстрелов с начала суток уже осуществлены 3 - с применением автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - с 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 и 09.30 - 09.50", - говорится в сообщении СЦКК, размещенном около полудня вторника на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

К этому сообщению Украинская сторона СЦКК приобщила карту указанной местности со схематическими обозначениями совершенных боевиками обстрелов, а также направлений, откуда они были осуществлены.

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"Как видно из схемы, российские оккупанты продолжают вести огонь в непосредственной близости от границ участка разведения. Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь, они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Объединенные силы пока огонь в ответ не открывают, но готовы к адекватным действиям", - подчеркивается в информации Украинской стороны СЦКК.

Также в сообщении отмечается, что провокация со стороны боевиков происходит накануне встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.