Полиция Белой Церкви задержала мужчину, убившего незнакомца из-за ревности к жене. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел возле своей жены, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Ударами он повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков. После совершенного нападающий убежал.

Правоохранители разыскали и задержали 30-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины.





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Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.