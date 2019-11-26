Фриланд - Порошенко: Украинцы всего мира благодарны за то, что вы сделали для защиты украинского суверенитета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

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"Я хочу поприветствовать господина Президента Порошенко, госпожу Марину. Мне очень приятно встретиться не только в Киеве, но и здесь, в моем родном Эдмонтоне с вами. Спасибо, что вы приехали", - сказала Фриланд.

Заместитель Премьер-министра Канады подчеркнула важные шаги для сохранения и укрепления независимости Украины, совершенные во времена президентства Петра Порошенко. Она подчеркнула, что эти шаги имеют значение не только для будущего Украины, но и для международной безопасности.

"Мы все, украинцы всего мира, весь мир благодарен вам и не забудет то, что Вы сделали для защиты украинского суверенитета. Великий Иван Франко писал о большом моменте, к которому каждый из нас должен быть готов. И Вы были готовы к этому великому моменту. История могла бы быть совсем иной", - отметила Фриланд твердую позицию Порошенко в противостоянии Украины российской агрессии.

"Я хочу также поблагодарить вас, что вы защитили и получили независимость для нашей церкви с Томосом об автокефалии. Это действительно исторический момент, и вы играли ключевую роль в этом. А также наш епископ Эдмонтонский Иларион", - подчеркнула Фриланд.

Она также подчеркнула важную роль Петра Порошенко в обеспечении демократических и прозрачных выборов в Украине.

"Это признак настоящей демократии и признак настоящего демократического лидера", - обратилась Фриланд к Порошенко.

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