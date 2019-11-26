За организацию "референдума" в 2014 году сообщено о подозрении заместителю мэра Славянска, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Досудебным следствием установлено, что в апреля 2014 года во время его председательства на сессии горсовета депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и назначения лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета. Чиновник также способствовал легализации пророссийских террористов через создание так называемой "народной дружины".

Заммэра подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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