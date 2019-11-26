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26.11.19 14:17

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Освобожденный узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов лично получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", присужденную ему в 2018 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокй на "Укринформ".

Вручение состоялось во вторник во время пленарного заседания законодательного органа Евросоюза в Страсбурге.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 01

"Я поздравляю украинского режиссера, писателя, которому в 2018 году присудили премию Андрея Сахарова ... За свое мужество он заплатил очень большую цену", - сказал президент Европарламента Дэвид Сассоли.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 02

Сенцов в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, удерживаемых в России.

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова 03

Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Сахарова в 2018 году, находясь в заключении. Награду вместо него получили его сестра Наталья Каплан и адвокат Дмитрий Динзе.

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Напомним, Сенцов был задержан в оккупированном Россией Крыму в 2014 году и обвинен в создании на территории полуострова террористического сообщества. Суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер все обвинения отрицал.

7 сентября 2019 года Сенцов вместе с 34 украинцами вернулся в Киев в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

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