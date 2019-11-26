Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, праздничный вечер устроили 25 ноября в одном из залов КДЦ "Менора". Развлекательную программу рассчитали на четыре часа - с поздравлениями, танцами и сладким сюрпризом.

"Такие вечера, такие соревнования как "Битва за вуз" - все это дает возможность немного оторваться от обыденности и ощутить себя счастливым человеком. Мы получаем удовольствие от таких праздников", - рассказала студентка Днепровской медицинской академии Елизавета. Девушка признается: студенты-медики бОльшую часть времени уделяют учебе, однако для активной жизни все же находят время.

Городской межвузовский турнир "Битва за вуз" в Днепре проводят уже восьмой год подряд. Студенческие команды соревнуются в пейнтболе, боулинге, гонках на картах, играют в интеллектуальные игры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местное самоуправление цинично грабят, - мэр Днепра Филатов о бюджетном процессе в Раде

Также 50 самым активным представителям молодежи вручили сертификаты на получение именных стипендий городского головы и благодарности за общественную деятельность.

"Прекрасное, радостное событие. Мы переходим к новому формату общения - более человеческому и искреннему. Среди приглашенных - наши стипендиаты, которые получают именную стипендию городского головы. Всего на всех (а это - сто стипендиатов в год) будет около миллиона гривен. Также здесь есть участники проекта "Битва за вуз". Все они - одни из лучших студентов города. И у нас в целом все студенты замечательные, однако сюда мы приглашали активных. Думаю, мы и в дальнейшем будем продолжать эту прекрасную традицию", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.









