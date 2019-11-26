Спецоперация по ликвидации крупного наркокартеля проходит в 6 областях. Изъято наркотиков на 25 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В операции задействованы почти полтысячи правоохранителей: оперативники Управления стратегических расследований во Львовской области, Департамента стратегических расследований, Департамента внутренней безопасности, следователи полиции во Львовской области, работники прокуратуры Львовской, спецназовцы КОРД и полков полиции особого назначения различных областей Украины", - сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Согласно информации, уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат объединенной территориальной громады, и 18 участников преступной группы. Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу коллеги из Беларуси задержали еще двух участников преступной организации.

В полиции рассказали, что несколько месяцев назад работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности Нацполиции во Львовской области и следственного управления полиции Львовщины при процессуальном руководстве прокуратуры области начали документирование группы лиц, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков как на территории страны, так и за ее пределами. Проведя комплекс оперативных мероприятий, удалось не только задокументировать противоправную деятельность участников "синдиката", установить места изготовления наркотиков и проследить сеть и каналы их сбыта.

"Было установлено, что организовали наркобизнес двое жителей Львовской области, один из которых является действующим депутатом объединенной территориальной громады и председателем комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Организационную систему построили таким образом, что участники "синдиката" из разных регионов почти не контактировали друг с другом. Такая структура была создана с целью, чтобы при задержании так называемых "чернорабочих", они не обладали информацией, которая может представлять интерес для полиции. При этом организаторы тщательно подбирали кадры, а главными критериями были готовность нарушать закон, физические данные и связи среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - говорится в сообщении.

Во время документирования преступной группы оперативники установили места нахождения 5 накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений, а с целью расширения "ассортимента" организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали.

"Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и за ее пределы - на территории Молдовы и Беларуси", - проинформировали в Нацполиции.

Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин, который предлагал широкий ассортимент запрещенных средств и веществ. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. В целях конспирации кошельки (одновременно их функционировало 7) через несколько суток удалялись и создавались новые. В среднем ежесуточно на одном кошельке аккумулировалось до 15-20 тыс. грн.

Также у наркодельцов существовали пункты хранения, через которые осуществляли реализацию продукции большими и розничными партиями, используя при этом так называемую систему "закладок": после оплаты заказа покупатели получали фотоизображения места нахождения "товара" и его точные координаты.

Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.

"В общем, функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет. По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21млн грн. Сейчас в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса задержаны 20 участников преступной группы, в том числе и двое организаторов. Ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух активных участников этой преступной организации", - информируют в Нацполициии Украины.

Согласно сообщению, по результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25млн грн. Кроме этого, изъято $24 тыс., 1,1тыс. евро и 38,6тыс. грн, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

"Следственные действия продолжаются. После их завершения будет решаться вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест", - подчеркнули в Нацполиции.

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