"Не злий справи Майдану" - под ВР состоялась акция поддержки адвоката Закревской, объявившей голодовку в знак протеста против прекращения расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают: "21 ноября адвокат дел Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за нежелания Верховной Рады принять поправку в закон о Государственном бюро расследований. Эта поправка позволяет перевести в состав ГБР следователей Управления спецрасследований ГПУ, которые занимались делами Майдана. Без принятия данной поправки следствие по Майдана будет де-факто приостановлено.

В шестую годовщину Революции Достоинства человек, отвоевывает память героев Майдана, вынужден голодать, чтобы следствие продолжалось, а виновные в расстрелах людей на Майдане были наконец наказаны. Затягивать дальше с этим некуда! Прийти под здание ВРУ - это самое малое, что мы можем сделать. Каждый из нас способен помочь восстановить дела Майдана и поддержать Женю".

















Фото, видео, - Олег Богачук

Полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.