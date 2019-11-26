Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
26.11.19 22:27

Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, "заработав" на этом 44 млн грн, - СБУ. ФОТО

Должностных лиц со Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской таможен подозревают в махинациях с растаможкой элитных автомобилей из США.

сбу,растаможка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин", - сказано в сообщении.

По данным следователей, злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около 1000 автомобилей. Сейчас решается вопрос об аресте 48 элитных машин.

"Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблачено СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

Читайте также: На Житомирщине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввозились автомобили из стран ЕС

Производство расследуется по статьям Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, от 5 до 8 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн) Уголовного кодекса Украины.

Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, заработав на этом 44 млн грн, - СБУ 01
Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, заработав на этом 44 млн грн, - СБУ 02
Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, заработав на этом 44 млн грн, - СБУ 03
Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, заработав на этом 44 млн грн, - СБУ 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100