Чиновники незаконно растаможили около 1000 автомобилей, "заработав" на этом 44 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Чиновники в интересах коммерческих структур сознательно занижали таможенную стоимость импортируемых из США машин", - сказано в сообщении.

По данным следователей, злоумышленники успели оформить незаконный ввоз на около 1000 автомобилей. Сейчас решается вопрос об аресте 48 элитных машин.

"Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблачено СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств", - добавили в пресс-службе.

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Производство расследуется по статьям Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, от 5 до 8 лет лишения свободы) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, штраф от 255 тыс. грн до 425 тыс. грн) Уголовного кодекса Украины.







