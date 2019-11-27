Елена Зеленская посетила украинскую воскресную школу "Надежда" в Таллинне. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Украинская воскресная школа "Надежда" работает в Таллинне более 20 лет. Здесь украинские дети, живущие в Эстонии, имеют возможность изучать украинский язык, историю, заниматься народной музыкой и живописью.

На занятиях используют методики и программы, разработанные в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в частности.

Президент Ассоциации украинских организаций Эстонии Владимир Паламар, под эгидой которой работает "Надежда", отметил, что благодаря продвижению украинского языка, культуры и истории сохраняется украинская идентичность детей.

Обучение длится от 1 до 12 лет и является бесплатным. Как рассказали первой леди педагоги, студенты также посещают Украину и отдыхают в летних лагерях, организованных по всей стране.

"Миссию "Надежды" трудно переоценить - напоминать о корнях. Здесь все наполнено любовью к родному. Это чувствуется", - отметила Елена Зеленская.

Кроме визита в воскресную школу, первая леди вместе с Президентом Украины приняла участие в церемонии возложения цветов к Монументу победы в Войне за независимость и встретилась с представителями украинской общины Эстонии.

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