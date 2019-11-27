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27.11.19 12:52

Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков. ФОТО

В Конголезском городе Бени произошли массовые беспорядки. Люди ворвались на территорию миротворческой базы ООН, на которой расположен гражданский контингент.

Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 помогали эвакуировать персонал базы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Объединенного оперативного штаба ВСУ.

"Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов. ... В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации безопасности в регионе", - сказано в сообщении.

Ни один украинский миротворец не пострадал во время выполнения задач, отметили в пресс-службе.

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Ситуация в г. Бени обострилась после того, как на один из городских районов напали боевики террористической группировки Союзных демократических сил (ADF). Они убили 8 горожан, еще 9 были захвачены в плен.

Жители города обвинили миротворцев в том, что те недостаточно эффективно защищают их от боевиков, и напали на миротворческую базу. Они ограбили и сожгли здания и транспортные средства Миссии.

"Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - в городах Бени, Гома и Калемие -18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы", - добавили в пресс-службе.

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Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 01
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 02
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 03
Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков 04

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