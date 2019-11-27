Украинские миротворцы в Конго помогли эвакуировать персонал миссии ООН во время беспорядков. ФОТО

Украинские миротворцы на вертолетах МИ-24 помогали эвакуировать персонал базы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Объединенного оперативного штаба ВСУ.

"Задачей украинских "двадцать четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов. ... В дальнейшем - по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго - украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации безопасности в регионе", - сказано в сообщении.

Ни один украинский миротворец не пострадал во время выполнения задач, отметили в пресс-службе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские миротворцы нанесли воздушный удар по боевикам в ДР Конго, - Минобороны

Ситуация в г. Бени обострилась после того, как на один из городских районов напали боевики террористической группировки Союзных демократических сил (ADF). Они убили 8 горожан, еще 9 были захвачены в плен.

Жители города обвинили миротворцев в том, что те недостаточно эффективно защищают их от боевиков, и напали на миротворческую базу. Они ограбили и сожгли здания и транспортные средства Миссии.

"Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента - в городах Бени, Гома и Калемие -18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы", - добавили в пресс-службе.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж







