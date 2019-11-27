Кличко пришел в суд и хочет взять Садового на поруки. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ.

"Андрей Иванович является публичным лицом и готов к сотрудничеству со следствием, ни в коем случае скрываться не будет. Прошу рассмотреть взятие на личные поруки городского головы Львова Андрея Ивановича", - обратился Кличко к суду.

Меру пресечения Андрею Садовому, которого подозревают в злоупотреблении при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне, избирают в Высшем Антикоррупционном суде.

Автор фото – Олег Богачук

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В зале суда присутствует Садовый, его жена Екатерина, адвокаты и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они сообщили, что намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы мэра Львова отдали им на поруки.

Прокуратура просит суд назначить меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн ($2 млн).

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