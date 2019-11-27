"Корупціонер на смітті": под ВАКС проходит акция против Садового. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Участники митинга держат плакаты с надписью "Корупціонер на смітті", "Афера століття" и "Продаж землі за заниженою вартістю".

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Фото, видео - Олег Богачук

Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют".