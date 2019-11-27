Директором "Укрспецэкспорта" может быть назначен Ноздря, а "Спецтехноэкспорта" - Ларин, - источник. ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ в "Укроборонпроме".

По информации Концерна, на должность директора "Укрспецэкспорт" подало заявки 48 соискателей, а возглавить "Спецтехноэкспорт" желают 57 кандидатов.

По словам источника Цензор.НЕТ, 22 ноября был отобран краткий список претендентов, которым предстоит пройти тур собеседований. Первые персональные интервью были проведены уже на этой неделе.

Однако этот этап носит формальный характер, поскольку выбор новых директоров на должность крупнейших экспортеров украинского оружия был сделан еще в октябре.





Источник сообщает, что вероятно в ближайшее время состоится назначение Вадима Игоревича Ноздри на должность директора "Укрспецэкспорт", а Евгений Александрович Ларин возглавит "Спецтехноэкспорт".

Вадим Ноздря - депутат киевского городского совета от депутатской группы "Киевская команда". В Киевсовет был избран в 2015-м году по списку "Самопомочи". Работал в государственном оружейном экспортёре "Прогресс" в 2002-2006 годах, после чего перешел работать в структуры известного британско-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура - "Istil Group".



(Вадим Ноздря)

Согласно его официальной биографии, Ноздря работал директором представительства "Миниметаллургический завод Истил", после был директором "Истил Инвестментс" и "Истил Менеджемент", а с 2012-го года является генеральным директором группы компаний "Истил".

Как сообщает источник, вероятно, помощь Вадиму Ноздре оказывает заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" по маркетингу и сбыту Михаил Морозов, который последние 10 лет тоже работал в "Истил Груп".

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Источник не исключает варианта, что Мохаммад Захур получил контроль над львиной долей экспорта и импорта военной техники - как через профильного зама "Укроборонпрома", так и через директора крупнейшего экспортёра "Укрспецэкспорт". Отмечается, что именно "Укрспецэкспорт" отвечает за экспорт украинской военной техники в Пакистан.

Евгений Ларин с 2016 года работает заместителем директора "Спецтехноэкспорта". До назначения одним из руководителей крупного украинского экспортера, Ларин занимал должности президента Украинской федерации фигурного катания, заместителя Главы Государственной инспекции Украины по контролю за ценами, а в средине 2000-х годов был помощником братьев-депутатов Буряков.



(Евгений Ларин)

Согласно декларации Евгения Ларина - за 2018 год на должности заместителя директора военного экспортера он заработал 1,8 млн грн, при этом задекларировал наличные сбережения семьи в размере $480 тыс.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Государственный концерн "Укроборонпром" 23 октября 2019 года уволил руководителей двух крупнейших государственных предприятий по экспорту и импорту вооружения - "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт" и начал процесс отбора новых руководителей.

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