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27.11.19 19:33

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился в Вильнюсе с представителями украинской общины. В частности, глава государства пообщался с украинскими детьми, которые учатся в столице Литвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 01

Зеленский поинтересовался у детей успехами в учебе. Он выразил надежду, что юные украинцы вернутся на родину.

"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей ", - сказал глава государства.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 02
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 03

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Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 04
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 05
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 06

Также Президент пообщался с военнослужащими - участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 07

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Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 08

Кроме того, во время официального визита в Литовскую Республику Президент с супругой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтили память погибших за независимость Литвы.

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