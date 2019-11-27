Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поинтересовался у детей успехами в учебе. Он выразил надежду, что юные украинцы вернутся на родину.

"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей ", - сказал глава государства.





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Также Президент пообщался с военнослужащими - участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.

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Кроме того, во время официального визита в Литовскую Республику Президент с супругой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтили память погибших за независимость Литвы.