Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
27.11.19 20:48

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 ноября, в Тернополе прошел торжественный марш по городу военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад", которые на днях вернулись из района проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 01

Военнослужащие прибыли к месту постоянной дислокации воинской части в полном составе, с техникой и вооружением - без боевых потерь. Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч защитников Украины, которые планово были выведены из зоны проведения ООС.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 02
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 03
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 04
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 05
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 06

Смотрите: Подразделение морской пехоты вернулось из района проведения ООС на Одесщину. ФОТОрепортаж

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 07

Во время шествия артиллеристы остановились у мемориальной стелы и почтили погибших Героев, в разные годы отдавших жизнь за независимость Украины. Армейцы прошли по центральным улицам Тернополя с боевым знаменем бригады во дворец культуры "Березиль", где их встретили командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, представители местной, областной власти, волонтеры и горожане.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 08

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 09
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 10
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 11
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 12
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 13

Смотрите также: Воины 24-й ОМБр после 7 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Яворов. ФОТОрепортаж

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 14

"Личный состав воинской части с честью выполнил поставленные задачи. Бригада более года находилась на угрожаемых направлениях линии соприкосновения. Пока артиллерийские подразделения находились в районе проведения операции, у противника не было желания применять большой калибр, поскольку могли получить достойную адекватный ответ", - отметил командующий войсками ОК "Запад" Павлюк.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 15
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 16
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 17
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 18
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 19

Смотрите: В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 20

Лучшие военнослужащие артиллерийской бригады были отмечены наградами министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В ближайшее время военнослужащих ждут отпуска, затем артиллеристы будут восстанавливать боеспособность и проходить боевое слаживание.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100