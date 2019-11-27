Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Военнослужащие прибыли к месту постоянной дислокации воинской части в полном составе, с техникой и вооружением - без боевых потерь. Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч защитников Украины, которые планово были выведены из зоны проведения ООС.











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Во время шествия артиллеристы остановились у мемориальной стелы и почтили погибших Героев, в разные годы отдавших жизнь за независимость Украины. Армейцы прошли по центральным улицам Тернополя с боевым знаменем бригады во дворец культуры "Березиль", где их встретили командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, представители местной, областной власти, волонтеры и горожане.















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"Личный состав воинской части с честью выполнил поставленные задачи. Бригада более года находилась на угрожаемых направлениях линии соприкосновения. Пока артиллерийские подразделения находились в районе проведения операции, у противника не было желания применять большой калибр, поскольку могли получить достойную адекватный ответ", - отметил командующий войсками ОК "Запад" Павлюк.











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Лучшие военнослужащие артиллерийской бригады были отмечены наградами министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В ближайшее время военнослужащих ждут отпуска, затем артиллеристы будут восстанавливать боеспособность и проходить боевое слаживание.