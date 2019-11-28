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28.11.19 02:15

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США. ФОТОрепортаж

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства, соответствующий документ подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

"Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки. Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если один срок пребывания не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 01

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Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 02
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 03
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 04
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 05
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

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