Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщили глава союза Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - говорится в сообщении.

Факт проникновения установлен утром сотрудниками офиса НСЖУ, сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

"МВД и Полиция информированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - сообщил Томиленко.

В свою очередь Департамент коммуникации Нацполиции Киева сообщил, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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