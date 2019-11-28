Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, следствие установило, что мужчина через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся к ним в друзья и затем начинал общение. В частности, он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.
После этого мужчина встретился с девочкой, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где насильно совершил над ней действия сексуального характера.
В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей в течение двух месяцев.